В поисковой выдаче Яндекса опять оказались данные Google Docs

Документы сервиса Google Docs снова попали в поисковую выдачу "Яндекса".
Об этом сообщает РБК.
Пользователи могут найти множество чужих файлов по определенным словам.
Например, если ввести в строку расширенного поиска слово "Пароли" или "Зарплаты", сервис покажет незащищенные документы с персональными данными некоторых людей.
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Представители "Яндекса" прокомментировали ситуацию. "На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идёт речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", — заявили в пресс-службе компании.
О проблеме впервые стало известно в начале июля 2018 года.
Тогда пользователи обратили внимание, что "Яндекс" проиндексировал все файлы с сервиса Google Docs, в которых не стояли настройки приватности.
Напомним, воздушные шары Google для раздачи интернета перестали быть просто проектом.