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Главная » Стиль жизни » Технологии » В поисковой выдаче Яндекса опять оказались данные Google Docs

В поисковой выдаче Яндекса опять оказались данные Google Docs

В поисковой выдаче Яндекса опять оказались данные Google Docs
Фото с сайта kobzarev.com

Из-за настроек приватности

27.07.18 171
5500

Документы сервиса Google Docs снова попали в поисковую выдачу "Яндекса".

Об этом сообщает РБК.

Пользователи могут найти множество чужих файлов по определенным словам.

Например, если ввести в строку расширенного поиска слово "Пароли" или "Зарплаты", сервис покажет незащищенные документы с персональными данными некоторых людей.

Представители "Яндекса" прокомментировали ситуацию. "На нашей стороне ничего не менялось. На документы, о которых идёт речь, стоят ссылки в интернете. Сами документы не запрещены для индексации", — заявили в пресс-службе компании.

О проблеме впервые стало известно в начале июля 2018 года.

Тогда пользователи обратили внимание, что "Яндекс" проиндексировал все файлы с сервиса Google Docs, в которых не стояли настройки приватности.

Напомним, воздушные шары Google для раздачи интернета перестали быть просто проектом.

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