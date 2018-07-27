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Главная » Стиль жизни » Технологии » Японский зонд сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 6 км

Японский зонд сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 6 км

Японский зонд сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 6 км
Фото: JAXA, University of Tokyo & collaborators

Поверхность астероида оказалась покрытой валунами

27.07.18 726
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Японский космический аппарат Хаябуса-2 получил новый снимок астероида Рюгу с расстояния в шесть километров. Об этом сообщается на сайте миссии.

Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена в декабре 2014 года к астероиду 162173 Ryugu. На полёт ушло четыре года. В июне 2018 года аппарат вышел на орбиту астероида и сделал несколько фотографий с расстояния 20 километров, а 20 июля приблизился к астероиду на 6 километров и сделал новый снимок, на котором стали различимы детали поверхности размером до 60 сантиметров. 

Оказалось, что вся поверхность астероида покрыта крупными валунами. По словам учёных, на других астероидах такого не наблюдалось.  

В августе зонд должен приблизиться к астероиду на расстояние в 1 километр, чтобы сделать новые снимки и изучить гравитационное поле астероида.

Напомни, что одна из задач  Хаябуса-2  - собрать на астероиде Рюгу образцы камней и почвы и доставить их на Землю.

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