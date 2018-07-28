В Айдахо заключенные взломали JPay и украли $225 тысяч

Группа заключенных в штате Айдахо воспользовались уязвимостью в тюремных планшетах JPay.

По данным издания Tjournal, 364 заключенных, находившихся в разных тюрьмах штата, вместе украли у JPay около 225 тысяч долларов. Компания использовала кредитную систему и продавала доступ к цифровым сервисам, например, к электронной почте, музыке, играм и денежным переводам. Но заключенные нашли в ней уязвимость и научились получать услуги бесплатно.

"Они намеренно эксплуатировали уязвимость в JPay, чтобы увеличить баланс своих аккаунтов. Они знали систему JPay и знали, какие действия нужно совершить, чтобы начислить себе кредиты", — сообщил Джефф Рэй, представитель Департамента коррекции Айдахо.

В JPay уже восстановили около 65 тысяч долларов ущерба и приостановили возможность тратить "кредиты" на музыку и игры некоторым заключенным, пока они не расплатятся по долгам.

Отметим, JPay — частная компания, которая за определенную плату предлагает американским заключенным использовать планшеты для доступа к внешнему миру. Пользователям нужно отдельно платить за доступ к электронной почте, денежным переводам, играм и музыке.

Устройство компании могут купить члены семей заключенных или они сами, а также JPay иногда выдают бесплатно, как это сделали для 53 тысячи человек в тюрьмах штата Нью-Йорк в 2018 году.

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