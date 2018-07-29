Роботы будут собирать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров

Американское космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке проектов жилья для астронавтов на Марсе.

Судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших, сообщается на сайте агентства.

Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса.

Согласно их замыслу, роботы будут собирать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.

Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.

Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч долларов.

Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике.

Как ранее писал Фокус, NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад.