Американское космическое агентство NASA определило финалистов конкурса по разработке проектов жилья для астронавтов на Марсе.
Судьи ознакомились с материалами 18 команд со всего мира и отобрали пять лучших, сообщается на сайте агентства.
Первое место в конкурсе заняла команда из Арканзаса.
Согласно их замыслу, роботы будут собирать необходимые ресурсы для постройки жилья прямо на Марсе, после чего дом можно будет распечатать при помощи 3D-принтеров.
Авторы утверждают, что эта технология позволит увеличивать площадь здания при увеличении количества жильцов.
Общий призовой фонд конкурса составил 100 тысяч долларов.
Работы победителей опубликованы на официальном сайте NASA и показаны в видеоролике.
Как ранее писал Фокус, NASA уничтожило свидетельства жизни на Марсе 40 лет назад.