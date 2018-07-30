Есть контакт? Ученые разработали шкалу для оценки сигналов внеземных цивилизаций

Сигналы, якобы поступающие от внеземных цивилизаций, могут на самом деле иметь вполне земное происхождение. Чтобы отделять зерна от плевел в данном вопросе, ученые из проекта SETI, занимающиеся поиском инопланетных цивилизаций, разработали новую версию шкалы Рио. С ее помощью они будут давать оценку сигналам, привлекающим их внимание.

Об этом сообщает The Guardian.

Оценки будут выставляться по шкале от 0 до 10, где 0 – не более чем ложная тревога, а 10 – означает ситуацию, когда "на орбите Земли вращается инопланетный зонд или пришелец жмет вам руку", говорит один из авторов проекта Дункан Форган.

По его словам, в поисках сигналов от внеземных цивилизаций нужно оценивать множество различных возможностей. То, что кажется сенсационным открытием, на деле может быть просто неисправным телескопом.

Новая шкала получила название Рио 2.0 и, как и следует из названия, является усовершенствованной версией предыдущей системы оценки, которой пользовались исследователи SETI.

Выставлять баллы замеченным сигналам смогут как ученые, обнаружившие их, так и сторонние исследователи после ознакомления с анализом своих коллег. Кроме того, Рио 2.0 будет доступна широкой общественности, так что пользоваться ею смогут не только сотрудники специализированных научных центров.

"Судя по работе гражданских научных проектов, очевидно, что широкая публика вполне может выполнять задачи по оценке, имея сравнительно слабую подготовку", - отмечается в работе исследователей, посвященной Рио 2.0 и опубликованной в издании International Journal of Astrobiology.

Три года назад группа астрономов обнаружила необычные изменения светимости звезды Табби, удаленной примерно на 1500 световых лет. Была выдвинута гипотеза, что это связано с наличием колоссальной рукотворной структуры, построенной развитой внеземной цивилизацией. Позднее эта версия оказалась всего лишь ложной тревогой.