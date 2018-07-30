Самая доступная Tesla. Американский автопроизводитель запустил в продажу доски для серфинга

Кажется, стоит лишь нацепить лого Tesla на любой товар, и публика сразу потянется за кошельком. Достаточно вспомнить тысячи предзаказов на Model 3, размещенных задолго до того, как электромобиль попал на конвейер. Теперь американский автопроизводитель выпустил доски для серфинга.

Об этом пишет The Verge.

Они будут выпущены ограниченным тиражом всего в 200 экземпляров. Однако все они уже были раскуплены. Продукт поступил в продажу только в воскресенье (29 июля), а уже к следующему дню на каждый экземпляр нашелся свой покупатель. Несколько досок попали на eBay, но по существенно большей цене. Если Tesla продавала их за $1500, то на eBay цены доходят до $5000.

Разработкой новинки занималась дизайнерская студия Tesla совместно с фирмой Lost Surfboards. Доски украсили логотипы американского автомобильного бренда, а палубы были укреплены углеродным волокном. Производитель утверждает, что новинка может легко разместиться внутри или снаружи любой модели Tesla.