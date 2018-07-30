20th Century Fox разработала искусственный интеллект, способный предсказать аудиторию фильма по трейлеру

Искусственный интеллект обрел способность по трейлеру предугадывать, какие именно люди пойдут смотреть тот или иной фильм. Это не сценарий некой специфической художественной картины, а новая разработка кинокомпании 20th Century Fox. Ее система способна определить аудиторию фильма, основываясь на таких элементах трейлера, как цвета, лица, объекты и ландшафты.

Об этом сообщается на официальном сайте компании NVIDIA, оборудование которой использовалось при разработке ИИ.

"Трейлеры являются ключевым элементом маркетинговых кампаний новых фильмов, - отмечают специалисты 20th Century Fox. – Они позволяют информировать потенциальных посетителей кинотеатров, доносят сюжет фильма, презентуют основных персонажей и дают значительные намеки на сюжет, тональность картины и кинематографические приемы".

В ходе обучения системы специалисты Fox "скормили" ей сотни трейлеров фильмов, вышедших за последние годы, а также данные об аудитории картин. Разработчики системы полагают, что с ее помощью повысится эффективность маркетинговых кампаний будущих фильмов. В дальнейшем они собираются усовершенствовать систему, чтобы она принимала в расчет не только видеоряд, но и текстовую составляющую.