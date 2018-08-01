Жить не по средствам. Почему с сегодняшнего дня человечество оказалось в долгу у планеты

1 августа наступил Всемирный день экологического долга – уровень потребления ресурсов превысил возможности Земли по их возобновлению. Почему человечество живет не по средствам, и как улучшить ситуацию, рассказывается в материалах The Guardian и NBC News

Человечество поглощает ресурсы планеты во все более разрушительных объемах. Исследование аналитиков Global Footprint Network гласит, что мы потребили годовую порцию углеродов, пищи, воды, земли и лесоматериалов за рекордные 212 дней. В результате, Всемирный день экологического долга, когда потребление превышает способность природы к регенерации, сдвинулся на 1 августа. На сегодняшний день это самая ранняя дата в истории.

Международная исследовательская организация Global Footprint Network ежегодно оценивает, насколько глубоко попадает человечество в экологическую задолженность перед планетой. Согласно ее данным, для поддержания нынешнего аппетита к ресурсам нам нужна уже не одна, а 1,7 Земли.

Копая долговую яму

Впервые экологический долг был зафиксирован в 1970-х, когда рост населения и увеличение средних потребностей вытолкнули потребление за пределы уровня возобновляемости. С тех пор день, когда человечество превышает свой ежегодный планетарный бюджет, сдвигается вперед.

Тридцать лет назад эта черта была пройдена 15 октября. Двадцать лет назад — 30 сентября. Десять лет назад — 15 августа. Был короткий спад, но за последние два года темпы возросли. С учетом современных тенденций, есть вероятность, что в следующем году планетарный бюджет, впервые будет исчерпан в июле.

Мы заимствуем будущие ресурсы Земли для управления нашими делами в настоящем

При том, что увеличение объемов производства продуктов питания, добычи полезных ископаемых, вырубания лесов и сжигания ископаемого топлива приносят только краткосрочное (и неравномерно распределенное) улучшение образа жизни, все более очевидны долгосрочные последствия в плане эрозии почвы, нехватки воды и нарушений климата.

По словам Матиса Вакернагеля, главного исполнительного директора и соучредителя Global Footprint Network, день расплаты приближается.

"Наши нынешние экономики работают с планетой по схеме Понци, – сказал он. – Мы заимствуем будущие ресурсы Земли для управления нашими делами в настоящем. Как и любая схема Понци, это может работать некоторое время. Но поскольку страны, компании или домохозяйства все глубже и глубже погрязают в долгах, они в конечном счете развалятся".

Впрочем, ситуация не является необратимой. Исследования, проведенные GFN, показывают, что политические действия намного эффективнее, чем индивидуальный выбор. Отмечено, например, что отказ от потребления мяса на 50% сдвинет дату появления задолженности на 5 дней. Повышение эффективности в строительстве и промышленности может дать 3 недели, а уменьшение углеродного компонента на 50% даст дополнительные 3 месяца.

Во времена экономических спадов в прошлом, когда сокращалось потребление энергии, экологический бюджет также менялся в положительном направлении. В финансовый кризис 2007-2008 годов эта дата сдвинулась на пять дней. Рецессии 1990-х и 1980-х годов также дали некоторое послабление, равно как и нефтяной кризис середины 1970-х годов.

Однако общая тенденция такова, что все большие расходы оплачиваются планетарными системами поддержки.

Как рассчитывается Всемирный день экологического долга

Global Footprint Network определяет эту дату, используя, среди прочего, данные ООН, Международного энергетического агентства и Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Их оценки пригодной для использования площади биологически продуктивных районов суши и моря – пастбищных и рыболовных угодий, пахотных земель – выражаются в так называемых глобальных гектарах. Они используются в качестве стандартной единицы, с помощью которой отображается общая "биоемкость" Земли.

Затем исследователи анализируют потребительскую сторону вопроса. Они рассчитывают площадь продуктивных районов, необходимую для удовлетворения потребности человечества в продукции растение- и животноводства, рыбе, древесине и пространстве для городского развития. В расчет также принимается способность лесов поглощать выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива. Это называется экологическим следом. Разница между ним и биоемкостью Земли и составляет долг.

Если бы весь мир жил, как США, нам бы потребовались ресурсы 5 планет Земля

Global Footprint Network производит расчеты не только на всемирном, но и на национальном уровне, демонстрируя, насколько каждая страна выходит за рамки собственных ресурсов. Например, биоемкость США составляет 3,6 га на человека, а среднее потребление – 8,4 га, то есть у американцев дефицит на душу населения составляет 4,8 га. При населении в 317 миллионов человек США превысили свой бюджет еще 15 марта. Если бы вся Земля жила, как Соединенные Штаты, человечеству потребовались бы ресурсы примерно 5 планет.

Это резко контрастирует со странами, у которых промышленность развита слабо, парк автомобилей и грузовиков относительно невелик, а значительная часть территории покрыта лесами, откачивающими кислород обратно в биосферу. Например, биоемкость на душу населения Суринама (496 000 человек), расположенного в северной части Южной Америки, составляет 97 га, а экологический след – только 2,7 га. Таким образом, крошечная страна обеспечивает немалые 94,6 га "резерва".

В Украине показатели биоемкости и экологического следа на душу населения составляют 2,7 и 3,0 гектара соответственно. В этом году для нашей страны день экологического долга уже наступил. Он пришелся на 27 июля.

Счет любит точность

Не все положительно воспринимают работу Global Footprint Network. Представитель Всемирного фонда дикой природы в Великобритании написал в 2010 году колонку, в которой назвал ее "разумной", но добавил, что разнообразный массив данных, собираемых для исследования организации сложно унифицировать. Это делает всемирный экологический долг "скорее полезным, чем абсолютным" показателем.

В 2015-м после объявления очередной даты американский телеведущий Раш Лимбо выступил с более резкой критикой.

"Если мы исчерпали свою годовую долю природных ресурсов, – спросил он, – тогда почему мы все еще дышим?".

Вакернагель отвечает: то, что такие ресурсы, как вода и кислород, остаются доступными, не означает, что они не истощаются до угрожающих уровней.

"Какое-то время мы можем жить на истощающихся ресурсах, – сказал он, – но не вечно".

Впрочем, вне зависимости от точности расчетов или критики в их адрес, Global Footprint Network удалось поднять тему ограниченности природных ресурсов. Освещение этого вопроса неуклонно растет. По словам организаторов, в 2017 году данная тема получила 1,3 млрд просмотров в интернете на более чем 1900 сайтах. В нескольких странах, включая Японию и ОАЭ, правительства обсудили вопрос об изменении государственной политики в связи с расчетами экологического долга.

По материалам The Guardian и NBC News