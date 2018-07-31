Компания Virgin Galactic не первый год работает над тем, чтобы прорваться в сферу космического туризма на крыльях суборбитальных кораблей SpaceShipTwo. Прошлая модель летательного аппарата под названием Enterprise потерпела крушение в 2014-м году. Теперь компания трудится над кораблем SpaceShipTwo Unity. Он прошел уже третье успешное испытание со включенными двигателями. Видео ниже демонстрирует, как проходил тестовый полет.

Как ранее сообщал Фокус, в ходе испытаний Unity поднялся на высоту 52 километра, а также развил скорость, которая в 2,47 раза превышает скорость звука. Virgin Galactic намерена продолжить испытания, прежде чем приступить к коммерческому использованию своей разработки.

Пока Virgin Galactic не определилась со сроками запуска путешествий для космических туристов, но предзаказы на билеты уже давно принимаются. По состоянию на конец минувшего года, к компании обратилось более 900 человек, желающих прокатиться на ее суборбитальном космическом корабле.