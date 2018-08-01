У гавайских берегов найден новый гибрид дельфинов двух видов

Казалось бы, земной шар и его население уже хорошо изучены, но наука постоянно открывает новые виды живых существ. Или, по крайней мере, уникальных животных, подобных дельфину, обнаруженному у берегов гавайского острова Кауаи. Это единственный в своем роде гибрид, появившийся на свет в результате скрещивания двух видов дельфинов – крупнозубого и широкомордого.

Об этом пишет The Guardian.

Ученые обнаружили животное в августе 2017-го года. Это первый зарегистрированный гибрид, происходящего от вышеупомянутых видов. Корме того, это лишь третий зафиксированный случай обнаружения в дикой природе гибрида двух видов семейства дельфиновые.

Пока исследователи не торопятся провозглашать открытие нового вида. Для этого необходимо выполнение ряда условий, в том числе и обнаружение других подобных животных. По словам биолога Робина Байрда, изучавшего уникального дельфина, существуют примеры того, когда "гибридизация приводила к появлению новых видов". Однако пока нет доказательств того, что это именно такой случай.

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Вероятно, животное появилось на свет, когда широкомордый дельфин отделился от группы представителей своего вида и в итоге попал к крупнозубым собратьям. Гибрид является самцом, возраст которого пока не определен, но ученые полагают, что это взрослая особь.