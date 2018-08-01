Сладкий апокалипсис. Британский ученый поведал, что будет, если Земля превратится в комок ягод голубики

Возможно, не все вопросы нуждаются в ответах, но это не остановило Андерса Сэндберга, специалиста в области вычислительной нейробиологии из Института будущего человечества при Оксфордском университете. Британский ученый поведал, что случится, если Земля неожиданно превратится в гигантский ком ягод голубики. И хотя вероятность такого сценария является нулевой, к ответу на этот вопрос Сэндберг подошел основательно.

Об этом пишет Live Science.

Он полагает, что наша планета состояла бы из ягод голубики высокорослой, пространство между которыми было бы заполнено воздухом.

В первые секунды после трансформации жители Земли испытали бы на себе резкое снижение гравитации. Человек, чей вес на нашей планете составлял 68 кг, в голубичном мире весил бы порядка 9 кг. И хотя ягодная планета с пониженной гравитацией кажется подходящим местом, чтобы повеселиться, в дальнейшем события приняли бы трагичный оборот.

Ягодный ком стал бы сжиматься под действием гравитационных сил, внутренняя структура планеты превратилась бы в плотный голубичный джем. Этот процесс сопровождался бы невиданным по силе землетрясением (или голубикотрясением, вероятно), а также существенным ростом температуры. Примерно на 143 градуса Цельсия, по оценкам Сэндберга. В таких условиях вся планета превратилась бы в кипящее варенье и пар.

Британский исследователь считает, что небо по-прежнему было бы голубым с белыми паровыми облаками. Однако маловероятно, что на планете остался бы кто-нибудь, способный в него посмотреть. Но если бы такие очевидцы были, они бы смогли увидеть совсем уж жуткое зрелище над головой: Луну, вырвавшуюся из гравитационных объятий Земли и улетающую в космос.

По мнению Сандберга в отношении голубичного будущего нашей планеты еще есть некоторые вопросы, остающиеся без ответа. Например, не получился ли бы из всего этого голубичного сахара спирт. Впрочем, пока это останется под завесой тайны.

Работу, в которой были изложен вышеописанный сценарий, Сэндберг опубликовал на сайте arXiv. Это крупнейший электронный архив, на котором публикуются труды различных исследователей. Материалы не проходят процесс рецензирования, посему не могут считаться действительно научными. Впрочем, если речь идет о статье, подобной той, что разместил Сэндберг, то здесь никакой речи о вкладе в общемировую копилку знаний и не идет. Ведь быть ученым еще не значит не иметь чувства юмора.