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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами

Фото Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами

<span class="label red">Фото</span> Астрономы засняли столкновение Луны с метеоритами
Фото: NASA

Каждый из метеоритов был размером с грецкий орех

02.08.18 9
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Астрономы зафиксировали два падения метеоритов на Луну. Об этом пишет Daily Mail.

Столкновения спутника Земли с другими небесными телами происходят не так уж и редко, но их тяжело фиксировать. Однако в этот раз система обнаружения и анализа воздействия на Луну (MIDAS), состоящая из трех телескопов в Испании, сумела зафиксировать вспышки света на поверхности спутника, вызванные падением метеоритов.

Первый из метеоритов врезался в Луну 17 июля. Спустя 24 часа последовало второе столкновение. Астрономы считают, что оба объекта были небольшими. Каждый из них, вероятно, был размером с грецкий орех.

По мнению экспертов, упавшие метеориты являются частью слабого метеорного потока Альфа Единорога, потока мусора, выброшенного кометой 196P / NEAT.

Ранее японский космический аппарат Хаябуса-2 получил новый снимок астероида Рюгу с расстояния в шесть километров.

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