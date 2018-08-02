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Ученые: лемуры оказались под угрозой исчезновения
Фото пользователя Alexas_Fotos на Pixabay

Ученые: лемуры оказались под угрозой исчезновения

Группа специалистов по охране окружающей среды изучила  данные о популяции уникальных приматов, обитающих на Мадагаскаре, и пришла к выводу, что животные находятся под угрозой вымирания

02.08.18 50
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Все больше видов животных оказывается под угрозой исчезновения. К этому списку примкнули и лемуры – инфраотряд в подотряде мокроносых приматов. Изучив изменения в популяции животных, обитающих исключительно на Мадагаскаре и близлежащих островах, специалисты по охране окружающей среды пришли к выводу: почти каждому известному виду лемуров грозит вымирания. Более того, они находятся в наибольшей опасности среди всех приматов.

Об этом сообщает BBC News.

Проведением исследования занимались представители Primate Specialist Group, в которую входят ученые и защитники окружающей среды, оберегающие приматов.

Популяция лемуров стремительно сокращается в связи с уменьшением площади лесов, где они обитают. Кроме того, на животных ведется активная охота с целью дальнейшей продажи или употребления в пищу.

"Мы наблюдаем все более разрушительный уровень браконьерства, - говорит профессор Кристоф Швитцер из Бристольского зоологического общества, который также входит в Primate Specialist Group . – Мы видим, как на них охотятся в коммерческих целях, возможно для продажи местным ресторанам. Это новый феномен для Мадагаскара – еще 15 лет назад явление не достигало таких масштабов".

В настоящее время науке известно 111 видов и подвидов лемуров. Все они проживают на Мадагаскаре. Из них 105 находятся под угрозой исчезновения.

Новое исследование является первым шагом на пути к тому, чтобы животные попали в Красную книгу.

Ранее археологи обнаружили в древней гробнице на территории Китая останки примата, принадлежавшего к виду, который науке был неизвестен. Ученые полагают, что эти животные вымерли по вине человека.

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