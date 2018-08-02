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Главная » Стиль жизни » Технологии » Американские ученые трансплантировали искусственно выращенные легкие свиньям
Американские ученые трансплантировали искусственно выращенные легкие свиньям
Фото пользователя Pixel-mixer на Pixabay

Американские ученые трансплантировали искусственно выращенные легкие свиньям

Спустя 2 месяца после операции у "пациентов" не наблюдалось отторжения искусственных легких, выращенных в лабораторных условиях

02.08.18 169
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Исследователи из Техасского университета стали на шаг ближе к тому, чтобы сделать возможным трансплантацию легких "из пробирки". Они вырастили в лаборатории и успешно пересадили органы четырем свиньям.

Об этом пишет Futurism.

Для создания искусственных легких, которые подошли бы реципиентам, ученые взяли за основу белковые каркасы свиных легких, "очищенные" от клеток и сосудов. Такие каркасы называются скаффолдами. Они были помещены в питательный раствор, после чего исследователи добавили клетки свиней-реципиентов. Процесс выращивания новых легких занял 30 дней.

В течение двух недель после трансплантации новые органы начали формировать сеть кровеносных сосудов. На протяжении двух месяцев признаков отторжения легких у свиней не наблюдалось. Однако исследователи продолжат наблюдения, чтобы убедиться в жизнеспособности органов в долгосрочной перспективе.

Впрочем, проведения подобных операций на людях еще придется подождать. По расчетам техасских ученых, если эксперименты на свиньях и дальше будут успешными, то до пересадки легких человеку пройдет 5-10 лет.

Распространение подобной практики сулит радужные перспективы больным, которые будут нуждаться в пересадке органов. Поскольку искусственные легкие выращиваются из клеток реципиента, вероятность того, что организм отвергнет их, понижается. Кроме того, их можно создавать в лабораториях, что позволит компенсировать нехватку донорских органов и оставить в прошлом списки ожидания на трансплантацию.

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