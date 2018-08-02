Рекламу, в которую можно играть, запустил Facebook

Социальная сеть Facebook запустила рекламу, в которую можно играть.
Об этом сообщает vc.ru.
Новый формат разрешит пользователям попробовать новую игру напрямую из рекламного объявления.
Реклама будет доступна всем рекламодателям со 2 августа. Для этого при настройке рекламы в новостной ленте Facebook нужно указать цель "Установка приложения".
В дальнейшем компания планирует разрешить рекламодателям устанавливать минимальную сумму покупки. Это поможет сократить расходы на привлечение пользователей, которые с меньшей вероятностью будут совершать покупки в игре, уточнили в соцсети.
Напомним, Facebook разрабатывает спутник для раздачи Интернета из космоса.