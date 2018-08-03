Очки Google Glass помогут социализироваться детям с аутизмом

Учёные из Стэнфордского университета разработали приложение для гарнитуры Google Glass, которое помогает детям с аутизмом научиться распознавать мимику других людей. Об этом пишет Science News.

В отличие от обычных детей, которые учатся распознавать мимику, просто взаимодействуя с семьей и друзьями, детям с аутизмом часто приходится корректировать эти навыки с помощью поведенческой терапии - например, упражнений с картинками, на которых изображены разные выражения лиц. Сложность заключается в том, что такую терапию должны проводить специализированные врачи, а их на всех детей-аутистов не хватает.

Учёным из Стэнфордского университета удалось автоматизировать процесс, взяв за основу устройство Google Glass и алгоритм распознавания эмоций, обученный на сотнях тысяч фотографий лиц.

Это работает так: камера Google Glass снимает лица людей в поле зрения ребенка и передает эту информацию в приложение, которое умеет распознавать восемь основных эмоций: счастье, печаль, гнев, отвращение, удивление, страх, презрение и спокойствие. Когда эмоция определена, ребёнок слышит её название через динамик гарнитуры и видит соответствующий смайлик в правом углу очков.

В первом испытании программы участвовали 14 детей в возрасте от 3 до 17 лет, у которых диагностированы расстройства аутического спектра. Дети пользовались очками Google Glass по 20 минут три раза в неделю. Тесты показали, что после 10 недель такой терапии у детей улучшились социальные навыки и способности распознавать мимику других людей. Кроме того, родители участников эксперимента заметили, что с ними стало легче устанавливать зрительный контакт.

По словам авторов, эти результаты обнадёживают, однако для внедрения технологии в медицинскую практику необходимы дальнейшие исследования. Сейчас команда стэнфордских учёных проводит новое испытание с участием 74 детей-аутистов.

Напомним, недавно археологи из Йорксого университета пришли к выводу, что первобытные люди, создавшие первые наскальные реалистические рисунки в эпоху Ледникового периода около 30 тыс. лет назад, могли иметь расстройства аутического спектра.