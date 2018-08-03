NASA опубликовало аудиозаписи высадки на Луну

В архиве более 19 тысяч часов аудиозаписей

Аэрокосмическое агентство NASA опубликовало архив аудиозаписей, сделанных во время лунной миссии "Аполлон-11". Прослушать их можно на сайте Explore Apollo.

Прежде чем открыть доступ к архиву, NASA совместно с учёными из Университета Техаса в Далласе оцифровало 170 магнитофонных лент. Раньше они хранились в Космическом центре имени Линдона Джонсона и воспроизвести их можно было только с помощью фонографа SoundScriber.

Так как большую часть времени космонавты молчали, учёные разработали алгоритм, автоматически определяющий, когда начинается и заканчивается разговор. Кроме того, программа расшифровала речь и добавила к аудиодорожкам субтитры.

В архиве более 19 тысяч часов аудиозаписей. Чтобы прослушать их полностью, понадобится более двух лет.

Напомним, космический корабль "Аполлон-11" запустили в космос 16 июля 1969 года, и 20 июля космонавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин совершили первую высадку на Луну. Космонавты установили там флаг США, сделали несколько фотографий и забрали с собой 21,55 килограмма образцов лунного грунта.

NASA также недавно опубликовало 17 000 фотографий, сделанных в рамках программы "Аполлон".

Ранее японские ученые нашли свидетельства наличия воды под поверхностью Луны, а астробиологи из Лондонского университета и Университета штата Вашингтон предположили, что 4 млрд лет назад на Луне могли быть условия, пригодные для зарождения жизни.