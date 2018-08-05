Кто здесь? 7 научных оправданий, почему мы еще не встретили инопланетян

Внеземные цивилизации могут быть заперты в своем родном мире или иметь форму, которую мы даже не пытаемся искать. Эти и другие объяснения, почему человечество до сих пор не вошло в контакт с инопланетянами, даются в материале Live Science

Примерно 60 лет назад итальянский физик Энрико Ферми взглянул в ночное небо и задался вопросом: "Где же все?". Сегодня ученым известно о миллионах звезд, вокруг которых вращается еще больше планет. На некоторых из них может существовать жизнь. Но почему за всю историю никто так и не добрался до Земли и не протянул свою руку (или клешню, или щупальце) для приветствия. Ученые имеют различные объяснения парадоксу Ферми, среди которых случаются весьма странные, забавные и неожиданные.

Инопланетяне скрываются в подземных океанах

Если человечество надеется на контакт с инопланетянами, нам понадобится несколько ледоколов. Нет, серьезно, внеземная жизнь, вероятно, таится в океанах, сокрытых глубоко под поверхностью замороженных планет.

По мнению астрономов, лежащие в недрах океаны жидкой воды плещутся на нескольких спутниках планет нашей Солнечной системы и могут быть распространенным явлением в Млечном пути. Физик NASA Алан Стерн считает, что скрытые водные миры, подобные этим, могут обладать подходящей средой для живых организмов, даже если условия на поверхности не позволяют существовать растениям.

Спутник Юпитера Европа, удаленный от Солнца на 800 миллионов километров, может скрывать океан под ледяной поверхностью, а на ней, вероятно, действуют гейзеры, выбрасывающие водяной пар

Он уверяет, что для развития жизни под поверхностью "сотрясения и солнечные вспышки, близлежащие сверхновые, характеристики орбиты, наличие магнитосферы, токсичность атмосферы не имеют значения".

Для инопланетян это хорошие новости. Но это также означает, что мы не сможем обнаружить их, просто глядя в телескоп. Стоит ожидать, что они свяжутся с нами? Стерн считает, что эти существа могут жить слишком глубоко и даже не знать о существовании неба над собственными головами.

Инопланетяне – роботы, и мы просто не то ищем

Люди изобрели радио в XIX веке, построили первый компьютер в 1945 году, а теперь массово производят портативные устройства, способные производить миллиарды вычислений в секунду. Полноценный искусственный интеллект может быть уже на подходе. Футурист Сет Шостак считает: этого достаточно, чтобы переосмыслить наш подход к поиску разумных внеземных существ. Проще говоря, мы должны искать машины, а не маленьких зеленых человечков.

По мнению Шостака, действительно передовое инопланетное общество может полностью состоять из суперразумных роботов, и наши поиски внеземных цивилизаций должны это учитывать. Вместо того чтобы концентрировать все ресурсы на поисках других пригодных для органической жизни планет, возможно, нам также следует посмотреть на места, которые являются более привлекательными для машин. Например, на центры галактик, богатые энергией.

"Мы ищем себе подобных, – размышляет Шостак, – но я не уверен, что именно это представляет большую часть разума во вселенной".

Мы уже нашли инопланетян, но не обратили на них внимания

Благодаря поп-культуре при слове "инопланетянин" вы, вероятно, представляете странного гуманоида с большой лысой головой. Однако, как написала в начале этого года команда психологов из Испании, этот голливудский образ может мешать нашим поискам внеземной жизни.

Занявшись поисками внеземных цивилизаций, стоит выкинуть из головы образ большеголовых зеленых человечков

Во время небольшого исследования ученые попросили 137 человек поискать признаки инопланетных существ на изображениях других планет. На некоторых из них был запечатлен крошечный человечек в костюме гориллы. Поскольку участники исследования основывались на своих представлениях о внеземных формах жизни во время поисков, то лишь 30% из них заметили примата.

Из этого следует, что наши поиски инопланетян ограничены рамками нашего собственного воображения и внимательности. Инопланетяне, возможно, и не будут выглядеть как обезьяны, но если мы не научимся расширять систему ориентиров, то есть шанс пропустить и гориллу, глядящую прямо на нас.

Инопланетяне заперты на суперземлях

В астрономии суперземлями называют планеты, масса которых может быть в 10 раз больше, чем у нашего голубого шарика. Наблюдения за звездами позволили обнаружить множество подобных миров. Они могут располагать условиями для существования воды в жидкой форме, а значит, не исключено, что инопланетная жизнь эволюционирует в таких мирах, разбросанных по Вселенной.

Графическое изображение планеты Kepler-62f, которая находится в зоне обитаемости своей звезды, и является суперземлей

К сожалению, мы, скорее всего, никогда не встретимся с этими ребятами. Согласно исследованию, опубликованному в апреле текущего года, гравитация суперземли составляет 2,4 земной. Столь сильное притяжение может сделать запуск ракет и космические путешествия практически невозможными.

"На более массивных планетах стоимость космического полета возрастает экспоненциально, – говорит исследователь из Зоннебергской обсерватории в Германии Михаэль Гиппке, добавляя, что, существуй в таком мире жизнь, она "в определенном смысле была бы под арестом на родной планете".

Инопланетяне уже вымерли от изменений климата

Когда население сжигает ресурсы быстрее, чем планета может их обеспечить, на горизонте возникает катастрофа. Современный кризис, связанный с климатическими изменениями на нашей планете, демонстрирует это весьма наглядно. Так почему развитое инопланетное общество, не могло столкнуться с этими же проблемами?

Возможно, мы не встретим пришельцев, потому что в отличие от нас они уже успели истощить свою планету

По словам астрофизика Адама Фрэнка, это не только возможно, но и очень вероятно. В начале этого года Фрэнк изучил ряд математических моделей того, как гипотетическая инопланетная цивилизация может возникнуть и развалиться, из-за поглощения все большего объема ресурсов.

Плохая новость заключается в том, что в трех из четырех сценариев общество рухнуло, и большая часть населения умерла. Лишь в модели, где обитатели другой планеты осознали проблему на ранней стадии и сразу перешли на возобновляемую энергетику, они сумели выжить.

"В космическом пространстве и времени будут победители, которым удастся понять происходящее и придумать решение, и проигравшие, оставившие свои цивилизации на обочине, из-за неспособности предпринять меры, - говорит Фрэнк. – Вопрос в том, к какой категории хотим относиться мы?".

Инопланетяне вымерли, так и не сумев эволюционировать

Еще одно объяснение из серии "внеземных существ уже нет". Вселенная может изобиловать планетами с благоприятными условиями, но нет никакой гарантии, что жизнь на них успела эволюционировать. Согласно исследованию Австралийского национального университета от 2016 года, влажные скалистые планеты, такие как Земля, очень нестабильны в начале своей карьеры. Если какая-либо жизнь собирается развиваться и процветать в таком мире, у нее очень ограниченное окно (несколько сотен миллионов лет), чтобы запустить процесс.

"На фоне начальных тепловых импульсов, замерзания, изменения содержания летучих веществ и стремительного роста парниковых газов, поддержание жизни на изначально влажной скалистой планете в зоне обитаемости может быть похоже на попытку прокатиться на диком быке – большая часть жизни не удержится, – пишут авторы исследования. — Жизнь может быть редкостью во вселенной не потому, что ей трудно зародиться, а из-за сложности поддержания обитаемой среды в течение первого миллиарда лет".

Неожиданный поворот: мы и есть инопланетяне

Выйдя сегодня из дому, вы увидите инопланетянина. Случайный прохожий? Инопланетянин. Ваш сосед? Надоедливый инопланетянин. Ваши родители, братья и сестры? Та же история.

По крайней мере, это один из выводов "гипотезы панспермии". В двух словах, она гласит, что большая часть жизни, которую мы видим на Земле сегодня, зародилась не здесь, а была "засеяна" миллионы лет назад метеорами, несущими бактерии из других миров.

Сторонники этой теории в разное время предполагали, что осьминоги, тихоходки и люди были занесены сюда из других частей галактики, но нет никаких реальных доказательств всех этих предположений. Один большой контраргумент: если бактерии, несущие человеческую ДНК, эволюционировали на другой планете, почему мы не нашли следов человечества где-нибудь помимо Земли?

По материалам Live Science