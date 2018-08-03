SpaceX отложила запуск корабля Crew Dragon к МКС

Аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX перенесла дебютный беспилотный полет корабля Crew Dragon к МКС с августа на ноябрь 2018 года, а первый полёт с экипажем на борту - с декабря 2018-го на апрель 2019-го. Об этом сообщает The Verge.

SpaceX по заказу NASA с 2010 года ведёт разработку пилотируемого корабля для доставки людей на Международную космическую станцию. Первый полёт должен был состояться в 2016 году, однако его перенесли из-за обнаруженных неисправностей в баках наддува высокого давления ракеты-носителя Falcon 9, а также образования трещин в турбине двигателя Merlin.

В мае SpaceX выпустила модернизированную версию Falcon 9, в которой исправила эти недостатки, однако специалисты NASA хотят провести дополнительные проверки.

Компания Boeing, которая также разрабатывает пилотируемый корабль по заказу NASA, на днях тоже объявила о переносе первых полетов своего космического корабля CTS-100 Starliner на несколько месяцев.

Недавно сообщалось, что SpaceX не повезет туристов к Луне в этом году, как ранее обещал Илон Маск.