Глава NASA рассказал, когда американцы смогут снова высадиться на Луну

Новый директор NASA Джим Бриденстин заявил, что американские космонавты смогут снова летать на Луну, когда все космические технологии станут многоразовыми. Об этом он заявил на пресс-конференции в Космическом центре имени Джонсона, пишет Ars Technica.

По мнению Бриденстина, когда все ракеты, посадочные модули и другие космические аппараты станут пригодными для многоразового использования, стоимость полётов достаточно снизится и перспективы новых лунных миссий станут реальными. Он заявил, что повторное использование ракет уже позволило удешевить стоимость запусков и эта тенденция будет продолжаться.

Бриденстин заверил, что NASA будет поддерживать частные компании, развивающие многоразовые космические технологии, среди них - SpaceX.

Напомним, программа лунных миссий "Аполлон" действовала в США в период с 1961 года до 1975 года. В ходе неё было осуществлено 6 успешных высадок людей на Луну, последняя - в 1972 году.

Ранее сообщалось, что NASA опубликовало архив аудиозаписей, сделанных во время лунной миссии "Аполлон-11". Прослушать их можно на сайте Explore Apollo.