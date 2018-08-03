В Facebook произошел глобальный сбой

Около 19:00 на сервисе DownDetector появилось сообщение о проблемах в работе Facebook.
Об этом пишет РБК.
Пользователи оставили на ресурсе более 600 жалоб на доступность соцсети.
Проблемы с доступом испытывали на Гавайях, в Дании, Таиланде, Катаре, материковой части США, Бразилии, Великобритании, Пакистане и в других странах мира.
45% пользователей пожаловались на полное отсутствие доступа к соцсети, 33% сообщили о проблемах со входом в свою учетную запись, 21% заявили о сбоях в работе приложений.
Напомним, Facebook разрабатывает спутник для раздачи Интернета из космоса.