Гиперзвуковой волнолет испытали в Китае

На северо-западе Китая проведены успешные испытания волнолета Sky Star 2.
Видео испытаний опубликовано в Twitter.
В ходе тестов, длившихся 10 минут, гиперзвуковой летательный аппарат отсоединился от ракеты-носителя и совершил несколько маневров.
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Отметим, гиперзвуковые аппараты типа волнолетов имеют клиновидную носовую часть, которая увеличивает подъемную силу на сверхзвуковых скоростях, используя возникающие при полете ударные волны.
Напомним, у Китая появится своя космическая станция.