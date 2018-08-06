Астрономы нашли "планету-изгоя"

Астрономы впервые обнаружили объект планетарной массы за пределами Солнечной системы. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на The Astrophysical Journal.

Объект, примерно в 12 раз массивнее Юпитера, обладает невероятно мощным магнитным полем и является "изгоем", т.е. путешествует в пространстве, не будучи привязан к какой-либо родительской звезде. Обнаружить его удалось при помощи радиотелескопа VLA (англ. Very Large Array, Очень Большая Антенная Решетка)

"Этот объект находится прямо на границе между планетой и коричневым карликом или "звездой неудачником", и он приносит нам сюрпризы, потенциально могущие помочь нам в понимании магнитных процессов на звездах и планетах", - рассказала доктор Мелоди Као из Аризонского государственного университета.

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Коричневые карлики являются слишком массивными объектами, чтобы считаться планетами, но и недостаточно массивными, чтобы поддерживать термоядерный синтез водорода в своих ядрах, который снабжают энергией звезды. В 1960-х теоретики уже предполагали существование таких объектов, но первый из них был открыт только в 1995 году. Изначально считалось, что они не излучают радиоволн, но в 2001 году при помощи VLA было обнаружено, что они обладают высокой магнитной активностью.

Необычный объект, фигурирующий в последнем исследовании, который обозначили как SIMP J01365663+0933473, обладает магнитным полем в 200 раз мощнее, чем у Юпитера. Изначально объект был замечен в 2016 году как один из пяти коричневых карликов, которые ученые изучали при помощи VLA.

В прошлом году независимая команда ученых обнаружила, что SIMP J01365663+0933473 относится к группе очень молодых звезд. Это значило, что объект был куда менее массивным и что он вполне мог быть свободно плавающей планетой – всего в 12,7 раз массивнее и радиусом в 1,22 раза больше Юпитера. Возрастом в 200 миллионов лет и на расстоянии 20 световых лет от Земли, объект обладает температурой поверхности в 825 градусов Цельсия. Для сравнения, поверхность Солнца имеет около 5500 градусов Цельсия.

Ранее американские астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре.