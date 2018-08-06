Высокоскоростной интернет отнимает 25 минут сна каждую ночь, - исследование

Интернет-пользователи Германии, у которых есть доступ к высокоскоростному интернету, спят в среднем на 25 минут меньше, чем остальные жители страны, и менее удовлетворены качеством сна. К такому выводу пришли исследователи из итальянского Университета Боккони, сообщает Science Daily.

Учёные проанализировали данные опроса, проведённого Федеральным офисом статистики Германии в 2012-2013 году. Более 5,5 тысяч респондентов в течение трёх суток вели дневник, куда записывали всё, чем они занимались.

Оказалось, что участники опроса, которые пользуются высокоскоростным интернетом по вечерам, в среднем спят менее 6 часов в сутки. Особенно от недостатка сна страдают работающие люди с постоянным графиком, которым нужно рано вставать каждое утро. По словам учёных, это тревожная тенденция, так как для нормального самочувствия и здоровья необходимо спать как минимум 7-9 часов.

Кроме того, по данным аналитиков из RAND Corporation, каждый год из-за недосыпания работников экономика Германии теряет более $60 млрд. или около 1,6% ВВП.

В исследовании отмечается, что людям в возрасте 31-59 лет мешают высыпаться соцсети и сёрфинг в интернете, тогда как подростки и молодые люди (13-30 лет) обычно недосыпают из-за видеоигр и телевидения.

Учёные надеются, что результаты исследования заставят людей задуматься о том, какое влияние оказывают технологии на их самочувствие и продуктивность в течение дня.

Ранее сообщалось, что компания Facebook работает над созданием спутника, который будет раздавать интернет с орбиты Земли с помощью радиосигналов миллиметрового диапазона.