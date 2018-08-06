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Главная » Стиль жизни » Технологии » Facebook начал тестировать своё приложение для знакомств

Facebook начал тестировать своё приложение для знакомств

Facebook начал тестировать своё приложение для знакомств
Скриншот приложения. Источник: Twitter @wongmjane

Во внутреннем тестировании участвуют сотрудники компании

06.08.18 113
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Компания Facebook начала внутреннее тестирование собственного дейтингового сервиса. Об этом пишет The Verge со ссылкой на независимую исследовательницу приложений Джейн Манчунь Вонг.

Как удалось узнать Вонг, в тестировании принимают участие добровольцы-сотрудники Facebook из США. Компания попросила их зарегистрироваться, используя вымышленные данные. "Целью этого внутреннего тестирования является проверка продукта на ошибки и оценка удобства интерфейса. Оно не предназначено для знакомства с вашими коллегами",  - говорится в описании приложения. После тестирования компания обещает удалить все данные.

Судя про скриншотам будущего приложения, при регистрации пользователям будет предложено выбрать свою гендерную идентичность, а также идентичности людей, с которыми они хотят познакомиться, из пяти вариантов: женщина, мужчина, транс-женщина, транс-мужчина, небинарная персона.

Также пользователь сможет выбрать, показывать ли свою анкету друзьям с Facebook или нет.

 

Компания подтвердила, что тестирование действительно ведётся, но отказалась сообщить какие-либо подробности.

Напомним, Facebook анонсировал собственный сервис знакомств под названием Dating в мае 2018 года на конференции для разработчиков F8. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга,  он будет ориентирован на поиск долгосрочных отношений.

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