Facebook начал тестировать своё приложение для знакомств

Компания Facebook начала внутреннее тестирование собственного дейтингового сервиса. Об этом пишет The Verge со ссылкой на независимую исследовательницу приложений Джейн Манчунь Вонг.

Как удалось узнать Вонг, в тестировании принимают участие добровольцы-сотрудники Facebook из США. Компания попросила их зарегистрироваться, используя вымышленные данные. "Целью этого внутреннего тестирования является проверка продукта на ошибки и оценка удобства интерфейса. Оно не предназначено для знакомства с вашими коллегами", - говорится в описании приложения. После тестирования компания обещает удалить все данные.

Судя про скриншотам будущего приложения, при регистрации пользователям будет предложено выбрать свою гендерную идентичность, а также идентичности людей, с которыми они хотят познакомиться, из пяти вариантов: женщина, мужчина, транс-женщина, транс-мужчина, небинарная персона.

Также пользователь сможет выбрать, показывать ли свою анкету друзьям с Facebook или нет.

Компания подтвердила, что тестирование действительно ведётся, но отказалась сообщить какие-либо подробности.

Напомним, Facebook анонсировал собственный сервис знакомств под названием Dating в мае 2018 года на конференции для разработчиков F8. По словам основателя Facebook Марка Цукерберга, он будет ориентирован на поиск долгосрочных отношений.