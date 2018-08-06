Финский стартап Humu разработал прототип аудиоподушки - мягкой колонки, которая сможет заменить наушники. Средства на серийное производство устройства компания собирает на краудфандинговом сайте Indiegogo.

По словам компании, аудиоустройство, встроенное в подушку из ортопедической пены, сочетает в себе "высококачественное воспроизведение звука и физическую распределенную вибрацию, которая позволяет пользователям слышать и чувствовать звук одновременно". Для этого в аудиоподушке используется запатентованный вибромодуль Flexound Augmented Audio. Он вызывает вибрацию не воздухе, а в самой подушке, из-за этого звук слышен только пользователю, который лежит на ней.

"Ещё никогда фильмы и шоу не были такими реалистичными. Почувствуйте грохот сражений или безмятежный шелест капель дождя. Почувствуйте ритм и мелодию, пульсирующие по вашему телу, как будто вы в самом центре шоу", — говорится на сайте.

На краудфандинговом сайте Indiegogo компания уже собрала более $43 тыс. — на треть больше, чем планировала изначально. Первую партию аудиоподушек Humu обещает выпустить к сентябрю по цене $279 за штуку, позже цена будет расти.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее создали наушники-антистресс, которые издают белый шум и массируют уши.