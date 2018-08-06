Индия отложила запуск лунохода

Индия перенесла запуск своего первого лунохода с октября 2018 года на январь 2019 года. Об этом сообщает NDTV.

Как заявил спутниковый центр Индийской организации космических исследований, запуск откладывается из-за неких технических проблем. Кроме того, теперь для запуска миссии Chandrayaan-2 в январе 2019 года Индия собирается использовать собственную ракету-носитель среднего класса GSLV Mk.III, а не GSLV Mk.II, как планировалось ранее.

Предполагается, что станция будет изучать Луну с орбиты, а небольшой автоматический луноход совершит мягкую посадку на поверхность Луны и проработает на ней две-три недели.

На данный момент совершить мягкую посадку лунохода удалось только трём странам - США, Китаю и бывшему СССР. Индия рассчитывает стать четвёртой страной, однако у неё есть серьёзный конкурент - Израиль, который обещает посадить свой луноход 13 февраля 2019 года.

Напомним, недавно новый директор NASA Джим Бриденстин заявил, что американские космонавты смогут снова летать на Луну, однако для этого все космические технологии должны стать многоразовыми.