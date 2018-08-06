Starbucks опроверг информацию о приёме криптовалют

Ранее американские СМИ обещали, что кофе в Starbucks можно будет оплатить биткоинами

Сеть кофеен Starbucks в США опровергла информацию о том, что посетители вскоре смогут оплачивать свои заказы криптовалютами. Об этом пишет Motherboard.

Недавно стало известно, что компания Starbucks совместно с корпорацией Microsoft, The Boston Consulting Group (BGG) и оператором фондовой биржи Intercontinental Exchange (ICE) собирается запустить платформу Bakkt, которая позволит пользователям и институциональным инвесторам покупать, продавать и хранить цифровые активы в глобальной экосистеме.

В связи с этим в американских СМИ появились сообщения о том, что в США кофейни Starbucks якобы начнут принимать криптовалюты в качестве оплаты. Компания такие слухи опровергла.

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"Важно уточнить, что мы не будем принимать цифровые активы в Starbucks. Скорее всего, биржа позволит конвертировать биткоины в американские доллары, которые потребители уже смогут использовать в Starbucks . Клиенты не смогут оплатить свой фраппучино биткоинами", — заявил пресс-секретарь компании.

Напомним, в честь своего 50-летнего юбилея McDonald’s запустил собственную валюту под названием MacCoin.