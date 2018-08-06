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Главная » Стиль жизни » Технологии » видео В Южной Корее разработали маскирующийся под кожу динамик

видео В Южной Корее разработали маскирующийся под кожу динамик

<span class="label red">видео</span> В Южной Корее разработали маскирующийся под кожу динамик
Иллюстрация: Ulsan National Institute of Science and Technology/Science Advances

Учёные использовали серебряные нанопроволоки

06.08.18 219
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Учёные из  Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее разработали крошечный гибкий динамик, который наклеивается на кожу. Об этом пишет IEEE Spectrum.

Чтобы сделать такой динамик, исследователи создали сеть из серебряных нанопроволок и встроили её в наномембрану на основе полимера. По словам авторов, они использовали именно серебро, так как оно обладают большей механической силой при нанометровой толщине, чем другие популярные наноматериалы - графен и углерод. 

"Самый большой прорыв в наших исследованиях - разработка ультратонких, прозрачных и проводящих гибридных наномембран с толщиной менее 100 нанометров", - сказал соавтор исследования Хенхьюба Ко. По его словам, именно выдающиеся оптические, электрические и механические свойства наномембран позволили создаать гибкие микрофоны или динамики, которые можно наклеивать на кожу.

Тем не менее, о коммерческом использовании аудиоустройства речь пока не идёт: разработчики хотят вначале повысить его прочность и производительность. 

Ранее сообщалось, что финский стартап Humu разработал прототип аудиоподушки - мягкой колонки, которая сможет заменить наушники

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