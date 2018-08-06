Учёные из Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее разработали крошечный гибкий динамик, который наклеивается на кожу. Об этом пишет IEEE Spectrum.

Чтобы сделать такой динамик, исследователи создали сеть из серебряных нанопроволок и встроили её в наномембрану на основе полимера. По словам авторов, они использовали именно серебро, так как оно обладают большей механической силой при нанометровой толщине, чем другие популярные наноматериалы - графен и углерод.

"Самый большой прорыв в наших исследованиях - разработка ультратонких, прозрачных и проводящих гибридных наномембран с толщиной менее 100 нанометров", - сказал соавтор исследования Хенхьюба Ко. По его словам, именно выдающиеся оптические, электрические и механические свойства наномембран позволили создаать гибкие микрофоны или динамики, которые можно наклеивать на кожу.

Тем не менее, о коммерческом использовании аудиоустройства речь пока не идёт: разработчики хотят вначале повысить его прочность и производительность.

Ранее сообщалось, что финский стартап Humu разработал прототип аудиоподушки - мягкой колонки, которая сможет заменить наушники.