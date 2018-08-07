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Главная » Стиль жизни » Технологии » Парижское климатическое соглашение не спасёт от глобального потепления, - исследование

Парижское климатическое соглашение не спасёт от глобального потепления, - исследование

Парижское климатическое соглашение не спасёт от глобального потепления, - исследование
globalwarmingart

Повышение температуры всего на 2 градуса Цельсия может спровоцировать необратимое изменение климата

07.08.18 122
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Команда климатологов из Германии, Швеции, Дании и Австралии пришла к выводу, что даже в случае выполнения условий Парижского климатического соглашения человечеству вряд ли удастся остановить глобальное потепление. Об этом  пишет Deutsche Welle со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале PNAS.

Учёные предполагают, что потепление всего на 2 градуса Цельсия, вызванное антропогенными факторами, может повлечь за собой другие экологические процессы, которые сделают дальнейшее повышение температуры неминуемым, даже если человечество положит конец выбросам парниковых газов.

Из-за "эффекта домино" в долгосрочной перспективе температура может подняться на 4-5 градусов Цельсия (по сравнению с доиндустриальным периодом). При этом на 10-60 метров повысится уровень мирового океана, вследствие чего будут затоплены многочисленные острова и прибрежные города, такие как Венеция, Нью-Йорк, Токио и Сидней. Ученые называют этот вариант развития событий "парниковой Землёй".

"Я надеюсь, что мы ошибаемся, но, как ученые, мы несём ответственность за анализ того, насколько реален такой сценарий", - говорит Йохан Рокстрём, исполнительный директор Стокгольмского центра устойчивого развития.

Напомним, учёные из Стэнфордского университета и Университета Беркли пришли к выводу, что повышение среднемесячной температуры на планете приводит к росту количества самоубийств.

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