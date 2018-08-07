Аэрокосмическая компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 c ранее использованным ускорителем Block 5. Ракета вывела на геостационарную орбиту индонезийский телекоммуникационный спутник Merah Putih, сообщает Interesting Engineering.

Falcon 9 стартовала с площадки SLC-40 на мысе Канаверал 17 августа в 08:18 по киевскому времени. После отделения первая ступень Block 5, выполняющая роль разгонного блока, вернулась на Землю и села на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Прямая трансляция велась на сайте SpaceX, сейчас можно посмотреть её запись.

Первая ступень Block 5 разработана специально для многоразового использования. Глава компании Илон Маск обещает, что она легко выдержит до 10 запусков, а с незначительным ремонтом - даже до 100 запусков.

Первый запуск Block 5 состоялся 11 мая 2018 года, SpaceX планирует отправить её в космос третий раз. В случае успеха это станет новым прорывом, так как ещё ни один компонент ракеты не использовался более двух раз.

Напомним, недавно глава NASA заявил, что американцы смогут возобновить полёты на Луну, как только вся космическая техника станет многоразовой.