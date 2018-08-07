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Главная » Стиль жизни » Технологии » Facebook заявил, что не просил у банков данные о финансах пользователей

Facebook заявил, что не просил у банков данные о финансах пользователей

Facebook заявил, что не просил у банков данные о финансах пользователей
www.thoughtcatalog.com

Ранее информацию об этом опубликовали американские СМИ

07.08.18 45
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Компания Facebook опровергла сообщения о том, что она якобы просила у банков подробную информацию о финансовых транзакциях своих пользователей. Об этом пишет ВВС.

Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что Facebook  предлагал нескольким крупным американским банкам обмениваться информацией о пользователях. По данным издания, Facebook добивается, чтобы в Messenger отображалась информация о балансе пользователя и его транзакциях.

Тем временем представитель Facebook заявил, что компания действительно ведёт переговоры с банками, но пока только о том, чтобы у пользователей была возможность вести переписку с банками в своём мессенджере. "Идея состоит в том, что обмениваться сообщениями с банком удобнее, чем по телефону", - сказал представитель компании, добавив, что такая функция будет полностью добровольной. 

Стоит отметить, что пользователи Facebook уже могут подключать к мессенджеру свои аккаунты PayPal. А в Сингапуре клиенты местного банка Citi могут проверять баланс и просматривать последние транзакции прямо в мессенджере Facebook. 

Напомним, недавно Facebook начал тестировать собственное приложение для знакомств.

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