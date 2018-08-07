Учёные из Гарвардского университета создали полностью мягкого робота, похожего на паука-павлина. Об этом пишет Science Daily.

Робот размером 3 сантиметра состоит из 12 слоёв эластичного силикона, фигурно вырезанных и склеенных между собой. Всё тело робота пронизывает система микрофлюидных каналов, часть из них работают как воздушные насосы, а часть наполнена цветной жидкостью, которая обеспечивает изменения цвета, как у настоящего паука-павлина.

По словам учёных, технологию, использованную для создания данного робота, можно применять и для более функциональных устройств - например, мягких медицинских эндоскопов и различных инструментов для микрохирургии, с которыми операционные вмешательства станут менее травматичными для пациентов.

Напомним, учёные из Массачусетского технологического института (MIT) разработали самых маленьких в мире автономных роботов размером с человеческую яйцеклетку.