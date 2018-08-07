Власти американского штата Западная Виргиния могут разрешить жителям, которые находятся за рубежом, проголосовать на промежуточных выборах с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает CNN.

Приложение разработала бостонская компания Voatz. Чтобы воспользоваться им, избиратель должен сначала зарегистрироваться, просканировав камерой смартфона свои документы, а затем и лицо в режиме видео. Это нужно для того, чтобы программа распознавания лиц убедилась, что пользователь не пытается выдать себя за другого человека.

Voatz обещает, что голосование будет полностью анонимным и его результаты будут храниться в системе на базе технологии блокчейн, поэтому подделать их будет невозможно.

В первую очередь приложение предназначено для военных, которые находятся за рубежом. Окончательное решение о том, будет ли использовано удалённое голосование на ближайших выборах, власти штата примут в ноябре.

Отметим, что блокчейн используют преимущественно для операций с криптовалютами, но технология подходит для хранения любой информации. Например, компания IBM совместно с несколькими добывающими компаниями готовится запустить в конце 2018 года блокчейн-платформу TrustChain для отслеживания истории изделий из драгоценных камней и металлов. Также недавно сообщалось, что жители Китая используют блокчейн для обхода государственной цензуры - они записывают запрещённую информацию как метаданные криптовалютных транзакций.