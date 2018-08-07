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Главная » Стиль жизни » Технологии » Учёные вырастили нейроны спинного мозга из стволовых клеток

Учёные вырастили нейроны спинного мозга из стволовых клеток

Учёные вырастили нейроны спинного мозга из стволовых клеток
Нейрон, выращенный из стволовой клетки. Фото: Mark Ellisman and Thomas Deerinck, National Center for Microscopy and Imaging Research, UC San Diego

Стволовые клетки человека помогли крысам частично восстановить двигательную активность после травмы спинного мозга

07.08.18 84
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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего научились культивировать нервные клетки спинного мозга из  стволовых клеток человека. Об этом пишет Science Daily со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Methods.

Эксперименты на лабораторных крысах показали, что культивированные нервные клетки способны расселяться по всему спинному мозгу и поддерживать жизнеспособность в течение длительных периодов времени. Этот процесс способствует регенерации спинного мозга после травм и помогает взрослым крысам частично восстановить двигательную активность.

Ранее учёные уже успешно испытали эту технологию на обезьянах. Они надеются, что через 3-5 лет её можно будет протестировать и на людях, парализованных после травмы спинного мозга. Также, по их словам культивированные клетки можно будет использовать для лечения амиотрофического бокового склероза, прогрессирующей мышечной атрофии и  других заболеваний, связанных с нарушениями нервных клеток спинного мозга.

Напомним, недавно ученым из университета Дьюка в США удалось впервые создать в лаборатории мышечную ткань с помощью стволовых клеток из кожи человека.

 

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