Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр

Зонд собирает информацию перед высадкой, которая запланирована на 3 октября 2018 года

Автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 прислала новые снимки поверхности астероида Рюгу, сделанные с расстояния менее чем 1 километр. Об этом сообщается на сайте проекта.

Фотографии были сделаны 7 августа 2018 года с помощью оптической навигационной камеры ONC-T.

Напомним, автоматическая межпланетная станция Хаябуса-2 была запущена к астероиду 162173 Ryugu в декабре 2014 года. На полёт ушло четыре года. В июне 2018 года аппарат вышел на орбиту астероида и сделал несколько фотографий с расстояния 20 километров, а 20 июля приблизился к астероиду на 6 километров и сделал новый снимок, на котором стали различимы детали поверхности размером до 60 сантиметров.

Оказалось, что вся поверхность астероида покрыта крупными валунами. По словам учёных, на других астероидах такого не наблюдалось.

В августе зонд должен приблизиться к астероиду на расстояние в 1 километр, чтобы сделать новые снимки и изучить гравитационное поле астероида.

Одна из задач Хаябуса-2 - собрать на астероиде Рюгу образцы камней и почвы и доставить их на Землю.