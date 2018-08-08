Ученые создали первый в мире искусственный организм с единственной хромосомой

Это может принести много пользы в будущем

Ученые из Китая смогли свести количество хромосом в дрожжах до одной.

Результаты исследований опубликованы в журнале Nature.

Ранее исследователи из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, сумела с помощью CRISPR сократить число хромосом в дрожжах с 16 до двух.

Их китайские коллеги пошли еще дальше, при этом функционирование дрожжей практически не изменилось.

С помощью CRISPR каждая команда смогла связать хромосомы воедино, в конце концов радикально сократив их число. Дрожжи с двумя хромосомами выжили после процедуры, стали делиться и расти также, как и их нормальные сородичи, а вот дрожжи с одной хромосомой стали делиться несколько медленнее. Ни одна из новых разновидностей не могла вступать в связь со стандартными дрожжами.

Это неспособность вступать во взаимодействие и делиться с другими дрожжами означает, что ученые вывели новый вид, и в будущем такая особенность может быть крайне полезна. Например, исследователи могут взять виды дрожжей, способные разлагать сельскохозяйственные отходы, создавая из них биотопливо, и спокойно выпускать из лаборатории, не опасаясь, что те вступят в контакт с естественными видами.

Вдобавок, это исследование в будущем может помочь понять механизм образования хромосомных аномалий в человеческих клетках.

Напомним, ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни.