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Главная » Стиль жизни » Технологии » В испанской деревне построят исследовательский центр Hyperloop

В испанской деревне построят исследовательский центр Hyperloop

В испанской деревне построят исследовательский центр Hyperloop
Virgin Hyperloop One

Открытие запланировано на 2020 год

08.08.18 44
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Компания Virgin Hyperloop One собирается построить свой исследовательский центр стоимостью $500 млн в маленькой испанской деревушке. Об этом сообщает The Verge.

Деревня под названием Бобадилла с населением 480 человек находится на юге Испании в Андалузии. По данным Virgin Hyperloop One, в этом регионе уже обосновались более 9 000 компаний, связанных с транспортом и логистикой.

Virgin Hyperloop One планирует построить центр площадью 19 000 квадратных метров к 2020 году. Работать в нём будут 200-300 сотрудников компании. Они будут разрабатывать и тестировать и технологии для транспортной системы Hyperloop, однако специального трека, на котором можно разгонять модели вагонов, в данном центре не будет.

У Virgin Hyperloop One уже есть испытательный трек длиной 500 метров в пустыне неподалёку от Лас-Вегаса, а вскоре может появиться новый в Дубае.

Напомним, в конце июля 2018 года группа студентов-инженеров из Мюнхенского технического университета установила новый рекорд по разгону капсулы вакуумного поезда Hyperloop - 457 километров в час.  

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