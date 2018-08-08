Facebook случайно поздравил жителей Индонезии с землетрясением

Алгоритм Facebook по ошибке добавил праздничные шарики и конфетти к комментариям о землетрясении в Индонезии, которое унесло жизни около 100 человек. Об этом сообщает Motherboard.

Обсуждая трагедию в Facebook, многие пользователи из Индонезии использовали слово "selamat", которое в зависимости от контекста может переводиться как "безопасность" или как "поздравляю".

По словам представителя Facebook, алгоритм соцсети неправильно определил значение слова и из-за этого добавил к грустным комментариям неуместные шарики и конфетти. Компания принесла свои извинения и временно отключила на территории Индонезии функцию, реагирующую на слово "поздравляю".

Землетрясение мощностью 2 балла произошло 5 августа на популярном туристическом острове Ломбок недалеко от Бали. По последним данным, погибли 98 человек и ещё сотни получили ранения.