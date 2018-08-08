Учёные предложили бороться с болями с помощью магнитного поля

Биоинженеры из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) продемонстрировали, что с помощью магнитного поля можно уменьшить хронические боли, вызванные различными заболеваниями или травмами. Об этом пишет Science Daily.

Новая технология обезболивания построена вокруг идеи клеточного гомеостаза, который, как показало исследование, позволяет уменьшить сигналы боли через нервную систему.

Чтобы поддерживать клеточный гомеостаз, учёные воздействовали на клеточные белки нейронов, которые находятся в мембране клетки и влияют на тактильные и болевые ощущения, с помощью крошечных магнитных частиц.

Магнитные частицы они добавили в гель из полимера, гиалуроновой кислоты и гелеобразной субстанции, которая находится в головном и спинном мозге человека, и искусственный аналог которой используют в косметологии в качестве филлера (заполнителя морщин) и барьера для влаги. После этого в гель поместили первичные нейронные клетки.

В ходе эксперимента учёные применяли магнитное поле для создания "тянущей" силы магнитных частиц, которая через гель воздействовала на нейроны. Постепенно увеличивая силу, исследователи обнаружили, что нейроны адаптируются к непрерывной стимуляции, уменьшая сигналы от боли.

По словам авторов, такой магнитный гель может быть адаптирован к различным биоматериалам для лечения сердечных и мышечных расстройств. Исследования в этом направлении ещё только начинаются, однако в перспективе они могут изменить саму концепцию обезболивающих препаратов.

Напомним, исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего научились культивировать нервные клетки спинного мозга из стволовых клеток человека.