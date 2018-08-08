ЕС может обязать компании устанавливать единый порт для зарядки телефонов

Регулирующие органы ЕС планируют рассмотреть необходимость обязать компании к переходу к единому порту для зарядки мобильных устройств.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет Reuters.

Европейская комиссия настаивает на едином зарядном уже почти десять лет. Причины - более 51 тыс. тонн электронных отходов ежегодно от старых зарядных, а также - неудобство для пользователей.

В ответ на давление ЕС 14 компаний, в частности Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании в 2009 году, согласившись гармонизировать зарядные устройства для новых моделей смартфонов, которые поступят на рынок в 2011 году.

Впоследствии некоторые компании подписали письмо о намерениях в 2013 и 2014 годах после окончания срока действия Меморандума в 2012 году. Еврокомиссар сказала, что она не удовлетворена статусом-кво.

"Учитывая неудовлетворительный прогресс добровольного подхода (до перехода на единые зарядные устройства) Еврокомиссия рассмотрит эффективность принятия других вариантов", - сказала она.

Напомним, в Еврокомиссии подали в суд на шесть стран Евросоюза в связи с невыполнением мероприятий по обеспечению чистоты воздуха.