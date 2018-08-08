Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » ЕС может обязать компании устанавливать единый порт для зарядки телефонов

ЕС может обязать компании устанавливать единый порт для зарядки телефонов

ЕС может обязать компании устанавливать единый порт для зарядки телефонов
Фото с сайта AppleInsider.ru

Из-за старых зарядок появляются тонны электронных отходов

08.08.18 132
7100

Регулирующие органы ЕС планируют рассмотреть необходимость обязать компании к переходу к единому порту для зарядки мобильных устройств.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, пишет Reuters.

Европейская комиссия настаивает на едином зарядном уже почти десять лет. Причины - более 51 тыс. тонн электронных отходов ежегодно от старых зарядных, а также - неудобство для пользователей.

В ответ на давление ЕС 14 компаний, в частности Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании в 2009 году, согласившись гармонизировать зарядные устройства для новых моделей смартфонов, которые поступят на рынок в 2011 году.

Впоследствии некоторые компании подписали письмо о намерениях в 2013 и 2014 годах после окончания срока действия Меморандума в 2012 году. Еврокомиссар сказала, что она не удовлетворена статусом-кво.

"Учитывая неудовлетворительный прогресс добровольного подхода (до перехода на единые зарядные устройства) Еврокомиссия рассмотрит эффективность принятия других вариантов", - сказала она.

Напомним, в Еврокомиссии подали в суд на шесть стран Евросоюза в связи с невыполнением мероприятий по обеспечению чистоты воздуха.

71
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Парижское климатическое соглашение не спасёт от глобального потепления, - исследованиеУровень загрязнения воздуха в Киеве превысил норму, - ГСЧСЖить не по средствам. Почему с 1 августа человечество оказалось в долгу у планеты
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 13529
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10547
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11541
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20488
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12876
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 26267
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13900
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25812
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5754
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14685
  1. Ни мира, ни войны. Госдеп США напомнил Украине о законодательных нормах существования ОРДЛО 9112 / 10620
  2. Американец выжил после того, как его обезглавили 5384 / 5841
  3. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 4373 / 4779
  4. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 3817 / 7236
  5. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 3197 / 3937
  6. Турист в Эмиратах за три часа на арендованном Lamborghini наездил на 50 тыс. долларов штрафов 3029 / 3410
  7. Добровольцы, назад. Генерал Наев объявляет призыв в объединенные силы 2770 / 2992
  8. Зонд Хаябуса-2 сфотографировал астероид Рюгу с расстояния 1 километр 1809 / 2360
  9. Выборы ромского барона на Закарпатье закончились массовой дракой 1572 / 1881
  10. США призвали Украину выполнять требования МВФ 1554 / 1880
  1. Проблему с водой в Крыму будет решать Минобороны России 22 / 3937
  2. Из Гааги – с любовью. Посол Нидерландов о сбитом МН-17, домашних заданиях и европейском скепсисе в отношении Украины 16 / 4779
  3. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 7 / 71960
  4. Украденное море. Какую игру затеяла Россия на Азове 6 / 3498
  5. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 5 / 7236
  6. Порошенко поблагодарил украинцев за проявление единства в непростое время 5 / 1062
  7. Пётр Валуев и другие. Как в Российской империи из украинцев пытались сделать россиян 4 / 4598
  8. В Каменском вице-мэр умер после прогулки на велосипеде (Обновлено) 4 / 1658
  9. Трудовая миграция в Украине достигла угрожающего уровня, - Данилишин 4 / 1447
  10. Порошенко поручил узаконить приветствие "Слава Украине" 4 / 813
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.