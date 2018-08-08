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Главная » Стиль жизни » Технологии » Маск не может наладить производство солнечных крыш, - Reuters

Маск не может наладить производство солнечных крыш, - Reuters

Маск не может наладить производство солнечных крыш, - Reuters
Tesla

Срывом сроков не довольны партнёры компании

08.08.18 55
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Компания Tesla испытывает трудности с производством не только электромобилей, но и солнечной черепицы Solar Roof. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники из компании.

По словам источников, производство Solar Roof тормозится как из-за технических проблем на сборочных линиях, так и из-за самого главы компании Илона Маска, который никак не может определиться с дизайном крыши. Собеседники издания отметили, что компания Panasonic, которая делает компоненты солнечных панелей для Tesla в рамках договора по Solar Roof, даже вынуждена искать других покупателей на уже готовую продукцию.

По словам бывшего сотрудника Panasonic, компания отправляет "большие объемы" своих фотоэлектрических элементов в качестве образцов другим потенциальным покупателям. Представитель компании отказался прокомментировать эту информацию и заявил, что Tesla получит панели Panasonic, как только наладит массовое производство своих солнечных крыш.

По словам источников, вряд ли массовое производство начнётся в ближайшее время. На прошлой неделе Маск заявил, что солнечные крыши установлены уже на "сотнях" домов, однако оказалось, что это число включает также дома с частично установленными крышами и даже те дома, где монтаж только запланирован. А согласно государственным записям, в Калифорнии сейчас есть всего 12 домов с действующей системой Solar Roof.

Напомним, пилотная партия солнечных крыш была выпущена в 2017 году. Ообенность панелей Solar Roof заключается в том, что они интегрированы в плитки из кварцевого стекла, которые внешне выглядят как куски плоской прямоугольной черепицы. Это позволяет им получать прямые солнечные лучи, попадающие на всю площадь крыши. По словам представителей Tesla, черепица Solar Roof почти не теряет в эффективность при нагреве и выдерживает падение пятисантиметровых градин на скорости до 160 километров в час.

На реализацию проекта Solar Roof Маск получил огромные денежные средства от государства: $350 млн на строительство завода, $275 млн на оборудование и еще $125 млн на дополнительные расходы. Если компания захочет свернуть производство Solar Roof, ей придётся выплачивать государству по $41,2 млн. в год.

Ранее сообщалось, что компания Tesla может полностью стать собственностью Илона Маска

 

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