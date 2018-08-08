Автомобильный концерн Ford начал использовать на 15 своих заводах экзоскелеты для рабочих, которые помогают им безопасно поднимать грузы и поддерживают руки во время работы. Об этом сообщает BBC.

Экзоскелет под названием EksoVest разработала компания Ekso Bionics. Он нужен для того, чтобы рабочие, которым в течение рабочей смены приходится подолгу держать на весу инструменты массой от 2 до 7 килограммов, меньше уставали.

Экзоскелет универсальный: он подходит людям любого телосложения и почти любого роста (от 152 до 195 сантиметров). Масса устройства составляет 4,3 килограмма, но этот вес равномерно распределяется по спине и плечевому поясу, поэтому человек почти не ощущает дополнительную нагрузку.

В ноябре 2017 года экзоскелеты начали тестировать на двух американских заводах Ford, а теперь они появились на 15 заводах в США, Канаде, Мексике, Бразилии, Румынии, Китае и Таиланде.

Напомним, в начале 2018 года министерство здравоохранения США выдало японской компании Cyberdyne разрешение на продажу медицинского экзоскелета нижних конечностей, предназначенного для поддержки людей с нарушениями опорно-двигательной системы.