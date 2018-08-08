Илон Маск провёл тайное совещание с учёными по проекту колонизации Марса

Основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск тайно обсудил свои планы по колонизации Марса с учёными, бизнесменами и чиновниками. Об этом пишет Ars Technica.

Встреча состоялась 7-8 августа в Университете Колорадо. На ней присутствовали около 60 человек - известные геологи, астробиологи, инженеры, а также несколько лидеров марсианской программы NASA.

Все участники пообещали не разглашать, о чём шла речь на совещании. но некоторые из них анонимно поделились своими впечатлениями. "Я почти уверен, что SpaceX в конечном итоге достигнет своей цели - добраться до Марса, и я очень рад возможности стать частью этой истории и повлиять на будущее людей на Красной планете", - заявил источник издания.

Представитель SpaceX отказался сообщить какие-либо подробности о мероприятии, но сказал, что компания регулярно встречается с различными экспертами для обсуждения будущих марсианских миссий.

Напомним, Маск обещает отправить первого человека на Марс в 2025 году.