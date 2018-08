Точка кипения. Что такое "тепличная Земля", и как 2˚C способны изменить облик планеты

Представьте, что в будущем экстремальные погодные явления, такие как сносящие здания ураганы, многолетние засухи и лесные пожары, станут настолько распространенным явлением, что о них даже не будут особо писать новостях. Последние обитатели испепеляюще-горячей экваториальной зоны пакуют чемоданы и перебираются к густонаселенным полюсам. Это место называется "тепличная Земля".

Как дважды два

Здесь глобальная температура на 4-5˚C выше доиндустриальной, а уровень моря поднялся на 10-60 метров по сравнению с нынешним. Такое трудно представить, но это легко может случиться. Об этом говорит новый прогноз, подготовленный международной группой ученых и опубликованный в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые не знают точного порога температуры, после которого Земля начнет превращаться в "теплицу", но полагают, что это может быть 2˚C

В этой статье исследователи утверждают, что существует порог температуры, выше которого естественные системы, в настоящее время поддерживающие охлаждение Земли, разрушатся. В этот момент каскад климатических событий ввергнет планету в состояние "теплицы". Хотя ученые не знают точного значения, они думают, что этот порог может быть всего лишь на отметке в 2˚C выше доиндустриального уровня.

Звучит знакомо? Метка 2˚C играет значимую роль в Парижском климатическом соглашении 2016-го, знаменательном документе, подписанном 179 странами, для борьбы с изменением климата за счет сокращения выбросов углерода. Он подтверждает намеренье стран работать над тем, чтобы в этом веке глобальная температура превысила доиндустриальный уровень менее чем на 2, а в идеале – чем на 1,5 градуса Цельсия.

"Эта работа дает очень сильное научное обоснование... что мы должны избежать приближения или достижения уровня нагрева к 2˚C", — говорит один из авторов статьи Йохан Рокстрём, возглавляющий Стокгольмский центр по вопросам устойчивого развития и являющийся профессором Стокгольмского университета.

Песнь льда и теплицы

За последний миллион лет Земля естественным образом входила в ледниковые эпохи и выходила из них примерно каждые 100 000 лет. Последняя закончилась около 12 000 лет назад, отметив начало Голоцена, и в настоящее время планета находится в межледниковье. Этот этап предполагает наличие у Земли естественных систем, помогающих сохранять ее прохладу.

Если выбросы углекислого газа не уменьшатся, планета может выйти из ледниково-межледникового цикла и перейти в новую эпоху "тепличной Земли".

Как быстро события примут крутой оборот, если Земля начнет помогать человечеству выбрасывать углерод

По словам Рокстрёма, сегодня человечество выделяет 40 млрд тонн углекислого газа в год от сжигания ископаемого топлива. Примерно половина этих выбросов поглощается и хранится в океанах, деревьях и почве.

В настоящее время можно наблюдать признаки чрезмерного напряжения системы. Мы вырубаем слишком много деревьев, истощаем слишком много почвы, используем слишком много пресной воды и накачиваем слишком много углекислого газа в атмосферу.

Исследователи опасаются, что, если мы достигнем определенного температурного порога, некоторые из этих естественных процессов изменятся, и планета "станет самонагревающейся". Это означает, что леса, почва и вода станут выделять углерод, который в них хранится.

"Можете себе представить, как развитие событий ускорится в совсем неправильном направлении, когда сама планета станет источником выбросов парниковых газов наряду с людьми", - рассказывает Рокстрём.

Многочисленные переломы

В своей работе международная группа ученых подтвердила более ранние публикации о различных природных механизмах обратной связи и пришла к выводу, что многие из них могут прийти к "переломному моменту". И если произойдет один, то за ним последуют другие.

По словам Рокстрёма примером механизма обратной связи в природе служит способность тропического леса создавать собственную влажность и дождь, помогающая поддерживать равновесие экосистем. Но под влиянием интенсивного нагрева и вырубки эта способность постепенно ослабевает.

"Когда будет пройден переломный момент, механизм обратной связи сменит направление", – говорит Рокстрём, и тропический лес вместо производителя влаги станет сушилкой. В конце концов, он превратится в саванну, а процесс преобразования будет сопровождаться выбросом углерода.

Это, в свою очередь, может подтолкнуть каскад событий, который затронет и другие природные процессы, такие как океанские течения и феномен Эль-Ниньо. Переломным моментом также может стать, оттаивание вечной мерзлоты, потеря арктических летних морских льдов и утрата коралловых рифов.

Давайте жить дружно

Основная цель человечества, по мнению Рокстрёма, должна заключаться в полном прекращении выбросов углерода к 2050 году. Хотя и этого будет недостаточно. Чтобы не допустить переломных моментов, "весь мир должен начать крупный проект, который позволит достичь экологической устойчивости во всех секторах".

С научной точки зрения выход США из Парижского соглашения неприемлем

Это может быть проблемой, поскольку страны во всем мире все больше сосредотачиваются на собственных национальных целях, сокрушается ученый. Но вместо этого мир должен коллективно работать над сокращением выбросов углекислого газа. Например, путем создания инвестиционных фондов, которые могут поддерживать более бедные страны, не имеющие таких возможностей по сокращению выбросов, как у более богатых государств.

"С научной точки зрения совершенно неприемлемо, чтобы такое государство, как США, выходило из Парижского соглашения, потому что теперь, как никогда, нам нужна каждая страна в мире, дабы коллективно снизить количество углекислого газа... и обеспечить планете стабильность", – полагает Рокстрём.

Как поясняет профессор метеорологии из Университета штата Пенсильвания Майкл Манн, не принимавший участия в исследовании, труд шведского ученого и его коллег из других стран, не содержит новых исследований. Она опирается на уже существующую научную базу. Однако он считает, что "авторы убедительно доказывают" необходимость "агрессивных усилий по сокращению выбросов углерода". В противном случае мир может прийти к "опасному и необратимому изменению климата в течение нескольких десятилетий".

По материалам Live Science.