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Главная » Стиль жизни » Технологии » NASA дало $44 млн на перспективные проекты шести частных космических компаний

NASA дало $44 млн на перспективные проекты шести частных космических компаний

NASA дало $44 млн на перспективные проекты шести частных космических компаний
Лунная станция в представлении художника. Иллюстрация: Blue Origin

Самая известная компания в списке  - Blue Origin, основанная владельцем Amazon Джеффом Безосом

09.08.18 132
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Американское космическое агентство NASA анонсировало 10 новых контрактов с 6 частными компаниями, разрабатывающими передовые технологии для освоения космоса. Об этом сообщается на сайте NASA.

Самоё большое финансирование получат две компании - United Launch Alliance ($13,9 млн) и Blue Origin ($13 млн), которые независимо друг от друга будут заниматься разработкой и тестированием системы подачи криогенного топлива для лунных аппаратов. Кроме того, Blue Origin будет тестировать на своём корабле New Shepard набор передовых датчиков, которые должны облегчить посадку на Луну. 

Также автономный датчик для высокоточной планетарной посадки будет разрабатывать и тестировать компания Astrobotic Technology, она получит награду в размере $10 млн.

"Эти награды являются еще одним примером того,  как NASA поддерживает развитие коммерческой космической отрасли в нашей стране", - сказал новый глава NASA Джим Бриденстин.

Напомним, Бриденстин считает, что у американцев есть реальные перспективы снова высадиться на Луне, но для этого все космические технологии должны стать многоразовыми.

 

 

 

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