Facebook и Google обяжут удалять террористический контент

Европейский союз намерен обязать интернет-компании, такие как Facebook и Google, оперативно идентифицировать и незамедлительно удалять террористический контент.
Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на еврокомиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга.
Соответствующий законопроект планируют представить в середине сентября, отмечает издание.
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"Хотя есть и положительные результаты от наших прежних добровольных соглашений (с интернет-компаниями – Ред.), но все же мы наблюдаем недостаточный прогресс в этом вопросе. Чтобы лучше защищать наших граждан, мы должны принять более жесткие меры в отношении террористического контента", - отметил Кинг.
Цель законопроекта - создать "четкие, прозрачные рамки и минимальные требования для каждой интернет-платформы, которая хочет предлагать свои сервисы европейцам", добавил еврокомиссар.
Напомним, в США нашли детский лагерь для подготовки терактов.