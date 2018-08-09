На Земле стало больше лесов за последние 35 лет

Несмотря на вырубку лесов, площадь покрытой деревьями суши в период с 1983 года до 2016 года увеличилась на 7%. Об этом пишет Discover Magazine со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Проанализировав спутниковые снимки, учёные выяснили, что за 35 лет площадь лесов на планете увеличилась на 2,24 млн квадратных километров. В то же время общая площадь земель, покрытых любой растительностью, а не только деревьями, уменьшилась на 3% - 1,16 млн квадратных километров. Больше всего растительности потеряли сельскохозяйственные регионы Азии.

По словам учёных, 60% текущих изменений в растительном покрове Земли связаны с деятельностью человечества - как с вырубкой лесов, так и с усилиями по их восстановлению. Ещё 40% изменений происходят из-за косвенных факторов, таких как изменение климата.

Напомним, команда климатологов из Германии, Швеции, Дании и Австралии пришла к выводу, что даже в случае выполнения условий Парижского климатического соглашения человечеству вряд ли удастся остановить глобальное потепление.