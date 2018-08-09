В США разрабатывают искусственный аналог паучьего шёлка для изготовления бронежилетов

Учёные из Исследовательской лаборатории военно-воздушных сил США и Университета Пердью разрабатывают искусственный аналог паучьего шёлка, чтобы использовать его для изготовления бронежилетов. Об этом сообщается в пресс-релизе ВВС США.

В новом синтетическом материале учёные хотят воссоздать уникальные качества природного паучьего шёлка. Прежде всего, он прочнее кевлара - искусственного полимерного материала, из которого сейчас изготавливают бронежилеты и каски. Также паучий шёлк обладает хорошими охлаждающими свойствами, так как излучает больше тепла, чем поглощает.

По предварительным оценкам, искусственный паучий шёлк будет в два раза дороже, чем кевлар, однако высокая стоимость будет компенсирована невероятной прочностью и эластичностью материала, а также тем, что его можно будет применять для производства не только бронежилетов, но также парашютов и палаток.

Ранее сообщалось, что в Великобритании разрабатывают "жидкий" бронежилет, который будет существенно легче и надежнее современных видов бронежилетов.