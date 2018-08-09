Учёные раскрыли тайну окаменелостей возрастом более 500 млн лет

Палеонтологи из японского Технологического института Токио и китайского Северо-западного политехнического университета утверждают, что ранее обнаруженные загадочные окаменелости возрастом более 500 млн лет могут принадлежать животным, а не растениям, как считалось до сих пор. Об этом пишет Live Science.

Учёные проанализировали 206 окаменелостей организмов под названием Stromatoveris psygmoglena, живших примерно 518 миллионов лет назад. Их нашли в округе Чэнцзян на юге Китая. Проведя компьютерный анализ, учёные пришли к выводу, что эти останки принадлежат животным, а не растениям.

При этом оказалось, что организмы Stromatoveris psygmoglena принадлежат к той же эволюционной ветви, что и ранее обнаруженные окаменелости эдиакарских биотов, которых палеонтологи относят к последнему периоду протерозоя - эдиакарию (635–542 млн лет назад).

Из-за того, что окаменелости эдиакарских биотов похожи на листья, учёные долгое время считали их растениями, однако новые данные говорят в пользу их животного происхождения.

По словам учёных, они не только разгадали загадку происхождения древних окаменелостей, но и нашли доказательства того, что многоклеточные организмы появились задолго до Кембрийского взрыва.

Ранее сообщалось, что в Южной Африке найдены старейшие свидетельства жизни вне океанов.